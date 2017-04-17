Cenk Ergün: Bruma için bize gelen bir teklif yok

Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, Bruma ile ilgili transfer iddialarına açıklık getirip, Portekizli oyuncunun durumu hakkında şunları söyledi.

"Bruma için henüz bir kulüple transfer masasına oturup, anlaşmadık. Eğer Galatasaray'ın menfaatini karşılayacak bir teklif gelirse bu elbette düşünülebilir. Ancak hiçbir kulüpten resmi bir teklif gelmedi."

"FENERBAHÇE MAÇI SONRASINDA MASAYA OTURACAĞIZ"

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı ile henüz transfer masasına oturulup, sözleşmesini uzatmamış olması transfer iddialarını güçlendirirken, Sportif Direktör Cenk Ergün bu konuya da şu açıklığı getirdi: "Bruma ve menaceri ile ön görüşmelerimiz olumlu cereyan etti. Onlar da eğer çok farklı bir teklif gelmez ise Galatasaray'da devam etmeyi düşünüyor. Menaceri Fenerbahçe maçını izlemeye gelecek ve derbi sonrasında da masaya oturacağız. Bruma şu anda sadece Fenerbahçe maçını düşünüyor. Bu derbinin ne kadar önemli olduğunun tüm arkadaşları gibi o da farkında."

SENEGAL'DE AKADEMİK ARAŞTIRMA YAPTI

Bu arada Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün, Senegal'de alt yapı akademik araştırmaları yaptı. Hem genç yeteneklerin keşfedilmesi hem de alt yapı için iyi bir model seçilmesi için araştırmalar yapan Ergün, İstanbul'a döndü ve gerekli raporlamayı yönetime sunacak.