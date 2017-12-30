Bruma'dan Tudor itirafı: Sorunlar yaşadım

Sezon başı transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp Red Bull Leipzig'e transfer olan Bruma, geçen sezon Galatasaray'da yaşadıkları sorunlar hakkında flaş sözler kullandı.

12.5 milyon Euro'ya Leipzig'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor ile yaşadığı problemler hakkında konuştu. Bruma, ''Evet, Tudor ile sorunlar yaşadığım doğru. Zor bir kişiliğim var. Eğer işler kötü giderse, kimse beni tutamaz. Ama şimdi kendimi daha iyi kontrol edebiliyorum. Daha sakin bir insan oldum. Burnu havada olan futbolcuları hiç sevmiyorum. Kendisini olduklarından daha iyi sanıyorlar. Öyle futbolcuları saha içinde yenmekten çok zevk alıyorum'' diye konuştu.

''GALATASARAY'DAN DAHA FAZLASI...''

Leipzig'de kupalar kazanmak istediğini belirten genç futbolcu, ''Çok tutkulu bir futbolcuyum. Tanrı izin verirse şampiyonluklar kazanmak istiyorum. 2015 yılında Galatasaray ile kazandığım Türkiye Ligi şampiyonluğundan daha fazlasını istiyorum. Türkiye Kupası ve Süper Kupası'ndan çok daha fazlasını istiyorum'' dedi.

Leipzig ile bu sezon toplam 20 maça çıkan Portekizli yıldız, 1 gol ve 2 asist üretti.

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