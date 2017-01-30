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Galatasaray yönetimi Bruma ile masaya oturuyor

Bu sezon Galatasaray'ın en formda isimlerinden biri olan Bruma ile Şubat ayında sözleşme uzatılıyor...

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Galatasaray’da bu sezonun flaş isimlerinin başında gelen Bruma, Akhisar karşısında harikalar yaratmış, güzel futbolunun karşılığını da attığı 2 şık golle taçlandırmıştı. Form grafiğini her sezon bir adım daha ileriye götüren Bruma böyle oynayınca da, akıllara hemen sözleşme uzatma mevzusu gelmişti. Akhisar maçının ardından, “Burada mutluyum. Transfer haberleri beni etkilemiyor. Ancak iyi bir teklif gelir ve kulübün şartlarına uyarsa o zaman düşünürüz” diyen Portekizli yıldız için yönetimin harekete resmen geçtiği öğrenildi. Önümüzdeki Şubat ayı içerisinde Bruma’nı menajerinin bir kez daha İstanbul’a geleceği ve Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Artık bu görüşmede tarafların ortak bir noktada buluşması düşünülüyor. 
 
5 yıllık olacak
 
İlk görüşmede Bruma’nın tarafı, oyuncunun 1.2 milyon Euro olan ücretinin 3.5 milyon Euro’ya çıkarılmasını talep etmişti. Galatasaray’ın, kesinlikle Bruma’ya onu tatmin edecek bir iyileştirme yapacağının sözünü verdiği ve Cim Bom’un teklifinin de bu görüşmede ortaya konulacağı bildirildi.
 
Alınan bilgiye göre 22 yaşındaki hücum oyuncusu için Aslan’ın yeni ücretinin, 2 milyon 750 bin Euro olacağı ifade edildi. Galatasaray’ın hedefi, Bruma ile 5 yıllık bir anlaşma yapmak ve gelecekte yüksek bir teklif gelmesi halinde de onu satıp, kasaya iyi bir para koymak olacak.     

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