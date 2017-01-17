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Trabzonspor Ganso'nun işini bitirdi

'10' numaralı mevkide boşluk yaşayan Trabzonspor, Brezilyalı yıldız Ganso'nun işini bitirdi.

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Her ne kadar genç Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla Mehmet Ekici'nin boşluğunu dolduracak gibi görünse de, 10 numara pozisyonu için daha tecrübeli bir ismi de kadrosuna katmayı planlayan Trabzonspor hem İspanyol kulübüyle hem de 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

ERSUN YANAL ONAY VERİR VERMEZ GANSO TRABZONSPOR'A İMZA ATACAK
 
10 numara pozisyonu ve sağ kanatta oynayan Ganso için satış opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varan başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal'dan onay alacak. Yanal'dan onay çıktığı anda yıldız futbolcu Trabzon'a getirilecek. Kariyerinde Sevilla dışında Sao Paulo ve Santos kulüplerinde forma giyen Ganso, İspanyol ekibiyle bu sezon 12 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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