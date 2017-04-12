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Tudor 4-0 yenilen takıma 1,5 gün izin verdi

Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, 4-0 kaybedilen Başakşehir maçından sonra öğrencilerine 1,5 gün izin verdi.

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Başakşehir karşısında hezimete uğrayan futbolcular Tudor'dan ceza değil, ödül aldı!..

Hırvat teknik adam dün futbolcularına izin verirken, çalışmalara bugün 18.00'de yapılacak idmanla başlanacak. Tudor'un 1.5 günlük izni sosyal medyada da büyük tartışma yarattı. Taraftarlar, "Riekerink dönemine geri döndük. 4-0 yenilen takıma izin mi verilir!" ifadesini kullandı.

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