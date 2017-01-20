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Trabzonspor Deniz Türüç'ü renklerine bağlıyor

Kayserispor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Deniz Türüç Trabzonspor'un radarına takıldı.

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Sağ kanat konusunda bir süredir Atiker Konyaspor’un genç yıldızı Ömer Ali Şahiner için fırsat kollayan Trabzonspor’un, Kayserispor’da forma giyen gurbetçi oyuncu Deniz Türüç’ü gündemine aldığı iddia edildi.
 
Sağ kanat konusunda bir süredir Atiker Konyaspor’un genç yıldızı Ömer Ali Şahiner için fırsat kollayan Trabzonspor’un, Kayserispor’da forma giyen gurbetçi oyuncu Deniz Türüç’ü gündemine aldığı iddia edildi.
 
Bordo-Mavili yönetimin Kayseri’yi bir miktar bonservis ve oyuncu takası ile ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Teklifin kabul edilmesi halinde Deniz’e 3.5 yıllık sözleşme önerilecek. Forvet arkasında da başarıyla oynayabilen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor formasıyla çıktığı 18 maçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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