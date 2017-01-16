Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Maradona Napoli ile anlaşmak üzere

Napoli tarihinin unutulmaz yıldızlarından biri olan Diego Armando Maradona, Serie A ekibine geri dönme hazırlığında.

  • Açık Mert Korkusuz
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Avrupa’da damga vurduğu Napoli takımına dönmeye hazırlanıyor. Arjantinli futbol adamı, teknik direktörlük görevine gelmek için İtalyan temsilcisi ile görüştüğünü doğruladı.
 
"NAPOLİ'Yİ ÇALIŞTIRMAK DÜNYADA İSTEDİĞİM EN ÖNEMLİ ŞEY"
 
Pazartesi görüşmeler için Napoli şehrine gelen Maradona’yı yüzlerce taraftar karşıladı. Konu ile ilgili Maradona, “Napoliler ile aramda baba oğul ilişkisi var. Bu bana çok dokunuyor. 30 yıllık aranın ardından ilk defa buraya geliyormuş gibi heyecan duyuyorum. Napoli’ye gelmek ilk adımdı. Bazı konuları görüştük. Napoli’yi çalıştırmak dünyada istediğim en önemli şey. Amacım takımı toparlayarak Juve, Milan, Inter ve Roma gibi takımlarla başabaş yarışacak duruma getirmek” diye konuştu.
 
Arjantinli efsane son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al-Wasl takımını çalıştırdı. Maradona 5 yıldır takım çalıştırmıyor. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK, Kandil'de DEAŞ'lı teröristleri eğitiyor

Terör örgütü PKK, Kandil'de DEAŞ'lı teröristleri eğitiyor

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da Türk kargo uçağı düştü

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

Brezilya’da cezaevi isyanı: 26 ölü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA