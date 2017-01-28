Beşiktaş Demba Ba'nın işini bitirdi
Uzun bir süre golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba ile kesin anlaşmaya vardı.
Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba'nın işini bitirdi. Yaklaşık 1.5 sezon önce Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan ve siyah beyazlı kulübe 13 milyon euro kazandıran Senegalli forvet, yeniden Beşiktaş'la anlaşmaya varırken, Demba Ba'nın akşam saatlerinde kesin olarak açıklanması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.