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Fenerbahçe Igor Tudor'u görünce Aykut Kocaman'a daha temkinli yaklaşmaya başladı

Fenerbahçe, Konyaspor'la Aykut Kocaman krizi yaşamamak için Miroslav Stoch'u bedelsiz olarak yeşil beyazlı kulübe vermek istiyor.

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Fenerbahçe'nin iki transferi kesin gibi... Resmi bir açıklama yapılmasa da birisi Mehmet Ekici, diğeri Aykut Kocaman.Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

Konyaspor'la 2018'e kadar kontratı bulunan Kocaman için ise G.Saray'ın İgor Tudor'da yaşadığı krizin benzerinin yaşanmaması için hazırlıklar yapıldı. Konyaspor'a jest olarak bir futbolcunun bedelsiz olarak verilmesi gündemde. Bu oyuncunun Miroslav Stoch olabileceği konuşuluyor.

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