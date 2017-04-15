Tuzlaspor’u satın alarak Türk futboluna yeni bir soluk getiren Murat Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Ömer Erdoğan, projelerini ve hedeflerini arkadaşımız Selahattin Ekrekli’ye anlattı. İşte o röportaj;

"Türk futbolunu, futboldan gelenlerin yönetmesi gerekiyor" fikrinden yola çıkarak Tuzlaspor’u satın alan Murat Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Ömer Erdoğan "Alan değil veren yönetici" kavramını hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Tuzlaspor’da Başkanlık koltuğuna oturan Murat Erdoğan ise hedeflerini şu sözlerle anlattı:

BİRDEN FAZLA FİKİR BABASI VAR

"Projenin bir değil birden fazla fikir babası var. Bütün yönetici arkadaşların ortak isteği buydu. Ümit Davala başta olmak üzere Bursaspor’un eski kaptanı Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı bu 4 kişi ana yönetici olarak faaliyet gösteriyor. Yönetim kurulu listesinde de herkesin bildiği tanıdığı Yıldıray Baştürk var. O da bize dışarıdan destek veriyor. Böyle bir işe soyunduk. Bu istikamette de kulübü yapılandırmak ve belli bir yere taşımak istiyoruz."

YORUMCU OLMAK İSTEMEDİK

"Bu oluşumun içerisindeki bütün arkadaşlar yüksek vizyona sahipler. Bundan dolayı bir hocalık ya da televizyonda yorumculuk yapmaktan ziyade, daha farklı bir pozisyona girmek istediler ki; futbolda bir ivme yakalamış kişilerin futbolun nasıl yönetileceği nasıl ilerletilebileceğini ve profesyoneller tarafından yapılanması gerektiği düşüncesindeyiz."

CİDDİ FEDAKÂRLIKLAR YAPIYORUZ

"Açıkçası yaptığımız yatırım biraz riskli ve getirisi olmayıp sürekli götürüsü olan bir yatırım. Buradan sizin aracılığınızla bu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Maddi manevi ciddi bir fedakârlık yapıyorlar. Bu bakımdan bakılırsa biz bu kulübe Türk futbolunun açıkçası gidişatının bu şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz."

BAŞARIYA AÇIZ

"Bu oluşum bir araya gelirken hedeflerimiz kısa, orta ve uzun vade planlarımızı yaptığımız toplantılar sonucunda belirledik. Stratejik noktaları programa döktük. Buradaki insanlar hiç bir zaman küçük başarılarla yetinmediler. Hayata tamah eden insanlarız, ama başarı konusunda çok açız. Bu anlamda da her şeyi yapmak istiyoruz. Neyi istiyoruz? Bu kulübün marka değerini yükseltmek istiyoruz. Ne istiyoruz? Alt yapıdaki dinamizmi yeniden canlandırmak istiyoruz. Ne istiyoruz? Tesisleşmek istiyoruz."

ÖNCE 1.LİG SONRA SÜPER LİG

"Önceliğimiz tesisleşmek. Çünkü tesisleşmeden bunların hiç birini yapamayız. İşte ne istiyoruz? Şampiyon olup 1. Lig’e, daha sonra Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Hem şirket mantalitesiyle, hem de spora hizmet bakımından zengin bir kulüp oluşturmayı hedefliyoruz."

TUZLASPOR BİÇİLMİŞ KAFTANDI

"Projeyi gerçekleştirmek için temiz, borçsuz bir kulüp gerekiyordu. Tuzlaspor’da bizden önceki yönetim, bu kriterleri karşıladığı için belediye başkanımız Sayın Dr. Şadi Yazıcı’nın da desteğiyle isteğiyle işe giriştik. Bu işin olmasını en çok o istedi. Biz de burayı daha sıcak gördük ve o yüzden de Tuzlaspor’u seçtik."

BU KULÜBÜ “FUTBOLU BİLENLER’’ YÖNETİYOR!

"Futbolu, futbolu bilenler yönetsin mantığıyla işe koyulduk ve bunun ilk adımını attık. Bu ilk önce Türkiye Futbol federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören başlatmıştı. 2019 yılında kulüplere anonim şirket şartı koştu. Tabii inşallah uygulanabilir. Uygulanırsa bu birçok şeyin önüne geçer. Tabii ki biz demiyoruz; idari bölümün hepsi futbolun içinden gelsin diye... Örneğin 50 tane yönetici var Galatasaray’da… Bunların hepsi futboldan gelmeli demiyoruz. Öyle bir şeyi savunmuyoruz. Ama muhakkak karar merciinde, eski futbolcuların olması şart. Futbolun dışındaki idari kısım, şirketleşme, reklam anlaşmaları, PR çalışmaları bunlarda futboldan gelme zorunluluğu yok. O normal ticaret mantığıyla yürütülebilmesi gerekir. Ama sportif kararların alt yapıdaki düzenlemeler, hoca seçimi, kadro iskeleti, yetiştirme, oyuncuların kültürel gelişmeleri gibi bunlar yüzde yüz futbolcular tarafından belirlenmeli ve uygulanmalı. Bunlar olmadığı sürece bizim futbolda gelişimimiz söz konusu olamaz."

TÜRKİYE’DE BİR İLKİ YAPTIK

"Türkiye'de böyle bir proje bildiğim kadarıyla yok. Bir Saffet Sancaklı vardı. Bir zamanlar kulüp satın almıştı. Ama o da tek başkan olarak aldı. Biz yönetim kurulu olduğu gibi futboldan gelenler olduğu için, bu bir ilk. Onun için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Büyük bir yük var omuzlarımızda. Bu anlamda daha da bir dikkatliyiz. Var gücümüzle bu kulübü bir yerlere getirmek için ve futbolda istikametin daha doğru yerlere gitmesini sağlamak için buradayız."

BAŞARI İÇİN ZAMAN VERMEDİK

"BİZ bırakmak için gelmedik buraya. Bu bizim mesleğimiz, bu bizim yaşam tarzımız. Onun için sağlıklı olduğumuz sürece Tuzla’dayız. Tuzlaspor’dayız. Tuzlaspor bizim. Onun için bir zaman yok. Bir de başarı için ve yapılanma için süre koymak doğru değil. İnsanın olduğu yerde planlar bazen tutmaz. Daha doğrusu kısmen tutar. Onun için biz yapılanıyoruz tabii ki zaman gösterecek ne kadar hızlı tırmanacağız. Ne kadar hızlı hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Kararlıyız. İstekli ve arzuluyuz. Davamıza da çok inanıyoruz. O anlamda da gittiği yere kadar savaşacağız, elimizden geleni yapacağız."

RİSK ALMAK HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL

"Bizim projemiz vermeye yönelik olduğu için bu güne kadar böyle bir proje gerçekleşmemiş. Bu yüzden yönetimdeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir sorumluluk altına girdiler. Maddi manevi büyük fedakarlık yapıyorlar. Bu kolay bir iş değil. Ciddi özveri gerekiyor. Risk alıyorlar. Herkes risk alıyor ama maddi olarak risk almak her baba yiğidin harcı değil. İnşallah biz bir trend başlattık ve arkamızdan da gelen insanların bu sorumluluğu alıp, böyle somut adımlar atmalarını diliyoruz."

YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRECEĞİZ

Tuzlaspor’da teknik direktörlük görevini yürüten Ümit Davala ise amaçlarını şu sözlerle açıkladı: 4-5 yıllık bir proje çizdik. En büyük gayemiz uzun vadede yeni yıldızlar yetiştirip Türk futboluna sunmak istiyoruz.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Birçok kulüp içinden hedeflerine uygun olduğu için Tuzlaspor’u seçtiklerini belirten Ümit Davala, "Benim konumum biraz daha farklı. Ben Tuzlaspor’da antrenörlüğe devam ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlgilendiğimiz birçok kulüp vardı. Tuzlaspor’u tercih ettik. Sayın Belediye başkanımız Şadi (Yazıcı) bey bu konuda çok yardımcı oldu sağ olsun. Çok destek oluyor, devamlı arkamızda oluyor ve olmaya da devam edecek" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ LİGDE KALMAK

Davala şöyle devam etti: "Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Şu anda düşmemeye oynuyoruz. Her şey bizim elimizde… Sonuçta bu duruma getirende biziz buradan kurtaracakta… Bunun farkındayız. Önümüzdeki sene için artık uzun vadeli bir program yaptık. Bu 1-2 sene de olacak bir hedef değil. En az 4-5 senelik bir proje çizdik. Bu 4-5 sene içerisinde üst liglere çıkmak istiyoruz En büyük gayemiz uzun vadede yeni yıldızlar yetiştirip Türk futboluna sunmak istiyoruz."

ALT LİGLER ÇOK FARKLI

Davala: "Antrenörlük için alt yapı gerekiyor. Bunun kursları da var. Sadece teknik direktör olmak yetmiyor. Lisanslar alınması gerekiyor. Eğitim görmesi gerekiyor. Ben yaklaşık 5 sene hocalık yaptım. 2 sene milli takımda geri kalan 3.5- 4 yıl Fatih Hoca ile birlikte Galatasaray’da görev yaptım. Şu anda alt liglerdeyiz. Tabi çok farklı futbol oynanıyor burada. Çok farklı bir yapıya sahip bu lig. Ona göre biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sonuçta tanımadığınız bir lig."

ŞAMPİYONLUK ADAYIM BEŞİKTAŞ

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Davala, "Şampiyonluk adayım açık ara Beşiktaş. İyi bir hava yakalamış, tecrübeli bir hocaları var. Ben de çalıştım Şenol Hoca’yla. İyi bir kadroya sahip, iyi karakterli oyunculara sahip bir ekip oluşturmuş. Başakşehir’de son senelerin flaş takımı. Bu sene iyi bir şampiyonluk mücadelesi veriyor hala kopmuş değil. Şansı hala devam ediyor. Ama şu anki en büyük favori Beşiktaş" dedi.

GALATASARAY'A ZAMAN LAZIM

Davala, "Yeni bir hoca, yeni bir sistem. Tabii ki kolay değil. Çok farklı çalışmaları oluyor. Farklı yapıya sahip bir hoca… Karabükspor’da iyi işler yaptı ancak, alt takımlardaki çalışmalar farklı, büyük takımlar daha farklı olur. Galatasaray gibi büyük bir takımın başına gelmesiyle beklentilerde büyüdü. Doğru seçim olup olmadığını da zaman ve neticeler gösterecek" dedi.

BAŞARILAMAYANI BAŞARMAK İSTİYORUZ

Tuzlaspor'un yönetiminde yer alan Cihan Haspolatlı, yapılmayanı yaptıklarını belirterek, "Şimdi başarılmayanı da başarmak istiyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi 15 yılında üstünde futbol tecrübesi olan insanlar. Türkiye’de bir ilk. İlkleri yapmak tabii ki heyecan verici. Heyecan verici olduğu kadar da zor bir süreç olacak. Sonuçta futbolculuk kariyerimiz var ama yöneticilik kariyerini de yeni yeni öğreniyoruz. Umarım hem bizim için, hem de futbolu bırakacak olan arkadaşlar için güzel bir örnek teşkil ederiz. Tabi burada en önemli kriter başarılı olmamız, başarılı oldukça daha güçleneceğimizi düşünüyorum. Umarım bu yolda emin adımlarla ilerleriz" dedi.



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