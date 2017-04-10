Emre Belözoğlu: Bu ligin en iyi takımlarından biriyiz

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada hedeflerinin sezon sonuna kadar bu başarılı performanslarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

İşte Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları...

''Öncelikle bütün takımı, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi hazırlandık bu maça. Galatasaray'ı çok iyi çalıştık. Bugün gösterdik ki bu ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkamızda kalması, Beşiktaş ile yakın olmamız irademizi gösterdi. Sezon sonuna kadar bunun devam etmesini istiyoruz. Bugün sahada herkes mükemmeldi. Herkesi tebrik ediyorum.''

''Beşiktaş iyi bir takım. Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Biz de gücümüz yettiğince mücadele edip onları geçmek için her şeyi yapacağız.''

''Burada mükemmel bir taktik disiplin anlayışı var. Bu takıma bir şeyler katmaya çalışıyorum. Abdullah Hoca'dan çok şey öğrendim.''

''Önümüzdeki sene bir sene daha oynayıp bırakırım gibi görünüyor. Ama tabi futbol bu belli olmaz.''