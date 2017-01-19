Trabzon basınından Ersun Yanal ve öğrencilerine yaylım ateşi

Karadeniz Gazetesi, ''Gurur ve utanç'', ''Gümüşhanespor Trabzonspor maçının özeti bu'' ifadelerine yer verdi.



Ekspres Gazetesi, ''Bu ayıp size yeter'', "Trabzonspor Gümüşhane’de dondu kaldı" başlıklarını kullandı.



Günebakış Gazetesi, "Trabzon buz kesti!", "Bordo mavililer kupada şok yaşadı. Gümüşhane ise gruptan çıkma yolunda avantaj sağladı" yorumunda bulundu.



İlkhaber Gazetesi, "Buz pistinden ateş hattına", "Trabzonspor Gümüşhanespor’u deplasmanda da yenemedi ve tur şansını mucizelere bıraktı" ifadelerini kullandı.



Sonnokta Gazetesi, "Atamazsan alamazsın", "2’nci Lig ekibi Gümüşhanespor’u yenemeyen Trabzonspor, gruptan çıkma şansını mucizeye bıraktı" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.



Taka Gazetesi, "Bu takıma forvet ve hoca lazım!", "Trabzonspor Gümüşhane’de buz kesti, gruptan çıkma umutlarını mucizelere bıraktı" yorumunu yaptı.