Bucaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Bucaspor'da oyuna ikinci yarıda giren ve takımının 2 golünü de kaydeden Deniz Pero, gol sevincinde formasını çıkardığı için ilk sarı kartını 85. dakikada gördü. Deniz Pero, 2 dakika sonra ikinci sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bucaspor: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 1

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Temel, Furkan Ürün

Bucaspor: Mert Özyiğit, Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazgılı, Veli Kızılkaya, İbrahim Şirin (Dk. 83 Alpay Aldemir), Burak Aydın (Dk. 46 Onur Alkan), Saruhan Fındıkcı, Emre Toraman, Abdullah Balıkuv, Kerem Atakan Kesgin, Hasan Kaşıkara (Dk. 46 Deniz Pero)

Teknik Direktör: Mehmet Bulut

Amed Sportif Faaliyetler: Zülküf Özer, Mazlum Demir (Dk. 67 Murat Yılmaz), Efe Özarslan, Şahin Şafakoğlu (Dk. 74 Erdi Bakırcı), Oğuz Çetinkaya, Mehmet Sıddık İstemi, İlter Ayyıldız (Dk. 67 Okan Dernek), Deniz Naki, Mansur Çalar, Abdullah Topkara, Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Dk. 58 ve 85 Deniz Pero (Bucaspor); Dk. 45+1 Şahin Şafakoğlu (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı Kart: Dk. 87 Deniz Pero (Bucaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Emre Toraman, Dk. 64 Abdullah Balıkuv, Dk. 71 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 80 Veli Kızılkaya (Bucaspor); Dk. 39 İlter Ayyıldız, Dk. 61 Şahin Şafakoğlu, Dk. 72 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)