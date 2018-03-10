Buducnost VOLI'yi 78-71 yenen Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda yarı finale çıktı
ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka, Buducnost VOLI'yi 78-71 yenerek yarı finale çıktı.
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası çeyrek final ikinci maçında Darüşşafaka, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını deplasmanda 78-71 yenerek, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı.
Darüşşafaka, İstanbul'daki ilk maçı da 57-54 kazanmıştı.
Salon: Moraca Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Aare Halliko (Estonya), Tomasz Trawicki (Polonya)
Buducnost VOLI: Suad Sehovic, Doellman 11, Gordic 8, Zoran Nikolic 3, Gibson 19, Ivanovic 16, Sead Sehovic 2, Ilic, Popovic 8, Danilo Nikolic 4
Darüşşafaka: Wilbekin 22, Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 10, Johnson 12, Eric 4, Kidd 11, Cummings 7, Okben Ulubay 2, Furkan Aldemir 2
1. Periyot: 12-19
Devre: 26-39
3. Periyot: 46-59
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