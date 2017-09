Bülent Uygun bombaladı! 'Nasıl bir yalancısınız, şerefsiz, haysiyetsiz misiniz?'

Gündeme dair bomba açıklamalarda bulunan Bülent Uygun'un açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

Osmanlıspor süreci!

"Osmanlıspor'un biraz daha zamana ve oyuncuların özgüvene ihtiyacı vardı. Takımda bazı şeyleri ileriye götürdük; topla oynamaları 30-35'ken 60-65'e yükselttik. Bir tek bunu sonuçlara yansıtamadık. Yoksa Osmanlıspor çok iyi yönetilen, mükemmel bir takımdı. Futbol hayatım boyunca da ilk defa istediğim sonuçları alamamanın üzüntüsünü yaşıyorum"

'Allah'ın apaçisi, giyinme özürlüsü bana sallıyor!'

"Giyim tarzımı eleştirenlere gülüyorum... Aslında Twitter falan kullanmam. Bu insanların durumlarını aklım almıyor. Sabahları moda ve stil programları var. Herhalde herkes onları izliyor... Allah'ın apaçisi, giyinme özürlüsü bana sallıyor. Başarısız, vasıfsız kişiler küfür ederek, kendilerini yücelttiğini zannediyorlar. Kendilerini gördükten sonra anladım ki bu ülkede evliya olsan problem yaşarsın. Beni eleştiren kişilere gerçekleri anlatmışımdır.Tabiri caizse bunlara tükürdüğünü yalatmışımdır. Elhamdülillah müslümanım ve Türk'üm. Çok başarılı mıyım? Hayır. Bu ülkede UEFA ve Şampiyonlar Ligi kaldırdım mı? Hayır. Ben de onları da istedim ve bunun için de çalışıyorum"

'Buca'da yaşadığım süreç yanlış lanse edildi!'

"Sivasspor'a baktığınız zaman takıma kayyum atanmış ve UEFA'ya götürdüm. Buca'da yaşadığım süreç var ve yanlış lanse edildi. Buca'da Mehmet Seyit Özkan ve Mehmet Bektur vardı. Mehmet Seyit Özkan altyapıdan yetiştirdiği takımların başarılı olmasını istedi ve hazmedemedi. Altyapıya yatırım yapan başkan olduğu için de destek aldı. Transfer rakamları konuşuluyor. Buca'da benim olduğum dönemde yapılan transfer toplam 17'dir. Hangi takım çıkarsa zaten 16-17-18 transfer yapmak zorunda. Ben, Bucaspor'a gittiğimde benden büyük İsmet ve Erman vardı. Benden büyük adamları mı oynatacaktım? Şu an Trabzonspor'da olan Kamil Ahmet Çörekçi'ye 50 milyar lira ödeyerek aldık. Diğerlerine de bonservis vermedik. Mehmet Bektur oradadır ve sorun her şeyi söyler. Mehmet Seyit Özkan giderken antrenman çimlerini bile söktürdü. Buca bu durumdaysa ona sormak lazım! Bana gitmem için her türlü oyunlar oynandı ve benim yerime hoca getirildi"

Nasıl bir yalancısınız, şerefsiz, haysiyetsiz misiniz?'

"Elazığ'da da aynı şeyler oldu. 16-17 tranfer yaptık ve o sezon ligde kaldık. Sivasspor'da 73 puanla UEFA'ya gittim mi? Gittim. Şampiyonlar Ligi'ne gittik mi? Gittik. Sonra Eskişehir'de, '32 transfer yaptın' diyorlar. 7. haftada geldim, transfer sezonu bitmiş. Devre arasında Anadolu'dan tek transfer yapmayan takımdır. Ama sorsan hep iftira. İftiranın da bir şeyi olur. Gaziantep'de 18 transfer söylentileri var. Ben gittim ligin bitmesine 12 hafta vardı. Nasıl bir yalancısınız, şerefsiz, haysiyetsiz misiniz? Gaziantepspor'da ilk dönem imkansız denilen işi yaptık"

'Bir tek ben inanmışım!'

"Geçen sezon 14 hafta kala yine kurtarmak için gittim ama bir tek ben inanmışım. Maalesef İbrahim Kızıl ekonomik olarak son noktaya geldiği için... Kimse evine ekmek götüremiyodu. Personele, futbolculara harçlıklar dağıttım. Cemal Kalyoncu'dan rica ettik. '3 trilyon ihtiyacımız var' dedik. İsim hakkı için 4 yıllık 12 trilyona sponsor oldu. Maaşlar dağıtıldı. Daha sonra yabancılar kaçmaya başladı, intihar olayı da oldu. En son da 12 trilyon engellendi. Kümede kalma da ortadan kalktı"

Hıncal Uluç'a sert ifadeler! 'Dedeciğim artık evine git!'

"Transferi ben yapıyormuşum gibi ülkede öyle bir ortam yaratıldı ki... Hıncal Uluç; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın reyting yaptığını biliyor. Sivasspor'dayken, 'Bir şey yapamaz' dedi. Sivasspor'u UEFA'ya götürdüm ve onun yüzüne vurdum ve ondandır beni eleştiriyor. Hıncal Uluç dörtlü koşu yarışında 100 metreyi bitiremeyen bir adam. Dedeciğim artık evine git!"

'Artık bana bilimsel sallayabilecekler'

"Biraz dinleneceğim. Antrenman bilimi üzerine bir kitap yazdım ama, 'Başarısız olunca senin yazdığın kitaptan ne olur' derler. Çok değerli isimlerden bir antrenörlük kitabı yazdım. Bunu okuyan artık bana bilimsel sallayabilecek. O anlamda güzel bir kitap. Maliyeti çok yüksek olsa da 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için bağışlayacağım. Kitabın da basımı bitti. Ben takımla uğraşmaktan vakit bulamadım"

'Yine diyorum! Mourinho 8 kez top sektiremez!'

"Katar'dan sezon başı 3 takımdan teklif vardı. Osmanlıspor'a gideyim diye dua ettim ama 'Hayırlısıyla' demediğim için olmadı herhalde, kısmet değilmiş. Şimdi de yurt dışından ve Katar'dan bir teklif var. Önümüzdeki süreçte bakacağım. Allah izin verirse erkek çocuğum olacak. Biraz da hanımım ve çocuğumla ilgileneceğim. Çalışırsan her şeyi başarabilirsin. Mourinho için, '8 kez topu sektiremez' dedim ama o adama imkan verildi ve başardı. Tercümanlıktan gelip, imkanlar verildiğini anlattım. Yine diyorum. 8 kez top sektiremez. Fakat imkan verilirse, başarı gelir. Wenger de olsak babalarını oğlu da olsak, 25 yıl sabretmezler" (Ajansspor)