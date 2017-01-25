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Gaziantepspor Thiam Khaly ile anlaşmaya vardı

Bülent Uygun'la anlaşmaya varan Gaziantepspor, Thiam Khaly ile anlaştı.

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Teknik direktörlüğe Bülent Uygun'a getiren Gaziantepspor Kulübü, MTK Budapeşte'de forma giyen Thiam Khaly'yi renklerine bağladı. Senegalli oyuncu, 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.   
 
Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Kulübümüz, son olarak Macarista'ın MTK Budapeşte kulübünde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly’i renklerine bağladı. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Thiam’a hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."
 

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