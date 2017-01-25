Gaziantepspor Thiam Khaly ile anlaşmaya vardı
Bülent Uygun'la anlaşmaya varan Gaziantepspor, Thiam Khaly ile anlaştı.
Teknik direktörlüğe Bülent Uygun'a getiren Gaziantepspor Kulübü, MTK Budapeşte'de forma giyen Thiam Khaly'yi renklerine bağladı. Senegalli oyuncu, 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüz, son olarak Macarista'ın MTK Budapeşte kulübünde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly’i renklerine bağladı. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Thiam’a hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."
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