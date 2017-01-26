Vitor Vidotti Gaziantepspor'da
Thiam Khaly'yi renklerine katan Gaziantepspor, bugün bir transfer daha imza attý ve Flamengo'da oynayan kaleci Paulo Vitor Vidotti, Kýrmýzý-Siyahlý ekiple sözleþme imzaladý
Resmi açýklama þöyle;
Kulübümüz, Brezilya’nýn Flamengo Kulübünde forma giyen 1987 Brezilya doðumlu tecrübeli kaleci Paulo Victor Vidotti’yi renklerine baðladý. Satýn alma opsiyonlu olarak 1,5 yýllýk sözleþme imzalanan Victor’a hoþ geldin diyor, Kýrmýzý-Siyahlý formamýz altýnda baþarýlar diliyoruz.
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