Bülent Uygun, Katar'a dönüyor Osmanlıspor'dan ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Süper Lig'de bu sezon Osmanlıspor'u çalıştıran ancak aldığı 1 puanla isteneni veremeyen Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübü'nü çalıştıran Uygun'un, aynı ülkeden Al Gharafa takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi.