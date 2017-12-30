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Bülent Uygun, Katar'a dönüyor

Osmanlıspor'dan ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Süper Lig'de bu sezon Osmanlıspor'u çalıştıran ancak aldığı 1 puanla isteneni veremeyen Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübü'nü çalıştıran Uygun'un, aynı ülkeden Al Gharafa takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

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Osmanlıspor'dan ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor.

Süper Lig'de bu sezon Osmanlıspor'u çalıştıran ancak aldığı 1 puanla isteneni veremeyen Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübü'nü çalıştıran Uygun'un, aynı ülkeden Al Gharafa takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

İHA

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