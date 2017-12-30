Bülent Uygun, Katar'a dönüyor
Osmanlıspor'dan ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Süper Lig'de bu sezon Osmanlıspor'u çalıştıran ancak aldığı 1 puanla isteneni veremeyen Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübü'nü çalıştıran Uygun'un, aynı ülkeden Al Gharafa takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
Osmanlıspor'dan ayrılan Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor.
Süper Lig'de bu sezon Osmanlıspor'u çalıştıran ancak aldığı 1 puanla isteneni veremeyen Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar'a dönüyor. Daha önce Katar'ın Umm Salal Kulübü'nü çalıştıran Uygun'un, aynı ülkeden Al Gharafa takımı ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
İHA
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