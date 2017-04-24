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Bülent Uygun'dan Rajtoral açıklaması

Gaziantepspor teknik direktörü Bülent Uygun intihar eden futbolcusu Rajtoral hakkında 'Hiçbir şeyi belli etmedi. Geçmişte yaşadığı hastalıktan bizlere bahsetmedi' dedi.

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Gaziantespor oyuncusu František Rajtoral'ın üzücü ölümüyle ilgili olarak konuşan Bülent Uygun, "Türk sporunun ve ailesinin başı sağ olsun. Konyaspor maçını kazandıktan sonra, sabaha karşı Gaziantep'te olduk. Sabah kahvaltıda yardımcılarıma Rajtoral, "Her şey çok güzel, hoca inanıyor, biz de inanıyoruz, ligde kalacağız" demiş. Öğleden sonra arkadaşlarıyla yemek yemiş, idmana gelmeyince durumu fark ettik. Malesef bu olayı öğrendik. Rajtoral'da kronik yorgunluk sendromu varmış. Bu futbolda da düşüşüne neden olmuş. Takım olarak tükenmiş durumdayız. Genç kardeşimizin aramızdan ayrılışı bizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

'Rajtoral hiçbir şeyi belli etmedi'

Rajtoral'ın hiçbir şeyi belli etmediğini ve neşeli olduğunu söyleyen Uygun, "Hiçbir şeyi belli etmedi. Geçmişte yaşadığı hastalıktan bizlere bahsetmedi. Psikolojik olarak Türk sporunda sendrom yaşıyoruz. Yöneticisinden hocasına, futbolcusundan her bireye  kadar. Stadyuma gelen insanların hakaretleri, beklentileri herkesin psikolojisini bozmuş durumda. Bu durumda oyuncular ve hocalar doğru hamle yapamıyor, doğru kararlar veremiyor. Hayatından mutlu değil, bu durumu ailesine yansıtıyor.Türk futbolunda böyle bir sendrom yaşanıyor. Yaşadığımız bu durumlar bizi etkiliyor. Gaziantep'i düşünün yaşanan olaylar, bombalı saldırılar...Benim oyuncularım 'adam gibi adamdır' derken bunları bilerek diyorum. Onlar yüreklerini arzularını ortaya koyarak savaşıyor. Şu anda değerli bir kardeşimizi kaybetmek her şeyden üzücü" dedi.

'Futbol konuşacak durumda değiliz'

Deneyimli çalıştırıcı son olarak ise; "Açıkçası şu anda futbol konuşacak durumda değiliz. Kardeşimizin hem duasını, hem yasını tutuyoruz. Futbolla ilgili konuşak istemiyorum" açıklamasında bulundu.

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