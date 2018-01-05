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Bülent Uygun'dan transfer açıklaması: Arda Turan, Sneijder, Volkan Şen veya Ozan Tufan'ı istiyorum

Katar ekibi Al-Gharafa ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, transfer çalışmalarına hızlı girdi. Deneyimli teknik adam, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Wesley Sneijder, Arda Turan, Ozan Tufan ve Volkan Şen’den birisini kadrosunda görmek isterken, takımla ilgili eksik bölgeleri de açıkladı.

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Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar ekibi Al-Gharafa ile anlaşmasının ardından transfere hızlı bir giriş yaptı.

Radyospor’a açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, “Transfer yapacağız, takımıza katkı sağlayacak futbolcularla görüşme yapacağız. Wesley Sneijder, Arda Turan, Ozan Tufan, Volkan Şen’den birisini takımımda görmek istiyorum. Sneijer ile görüşmeler devam ediyor, bize katkı sağlayacağını düşünüyourm. Görüşmeler sürüyor. 1-2 güne netlik kazanacaktır. Ozan Tufan ve Volkan Şen’in menajerleriyle de görüşüyoruz, 2-3 gün içerisinde netlik kazanır. Arda’yı çok istiyorum ama Arda’yı PSG de dahil pek çok takımın istediğini duyuyorum” dedi.

Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Robin Van Persie ile ilgilenmediklerini ifade eden Bülent Uygun, Sakatyaspor’dan Burak Bekaroğlu ve Bucaspor’dan Atakan Kesin gibi genç isimlerle de ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

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