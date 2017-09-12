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Bülent Uygun'la yollarını ayırması beklenen Osmanlıspor'da ilk aday İbrahim Üzülmez

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftada kötü bir başlangıç ortaya koyan Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılacağı konuşuluyor.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'da alınan kötü sonuçlar büyük bir şok yaşattı.

Bülent Uygun yönetiminde sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Osmanlıspor'da ayrılık sesleri var.

Yönetimin, takımın gidişatından memnun olmadığı ifade edilirken Uygun'la yapılacak görüşmenin ardından yol haritasının çizileceği bildirildi.

Kulislerde İbrahim Üzülmez'in Başkent ekibiyle adı geçiyor.

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