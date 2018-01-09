Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa, Ozan Tufan için 7,5 milyon euro'yu gözden çıkardı

Bülent Uygun yeni takımıyla anlaştı, ilk resmi hamlesini yaptı. Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Al Gharafa, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için resmi teklifini yaptı. Ozan'ın kazanacağı ücret de belli oldu.

Açık Mert Korkusuz'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, genç orta saha için 7.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. ​Katar ekibi ayrıca 22 yaşındaki oyuncuya 2.5 milyon euro ücret önerdi. Bülent Uygun'un da görüştüğü Ozan, Al Gharafa'nın teklifine sıcak bakıyor.