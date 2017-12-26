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Bülent Uygun'un yeni takımı Al-Gharafa oldu

Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılan Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.

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Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu. Haberturk.com'un edindiği bilgilere göre son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı. 

46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı. 

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