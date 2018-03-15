Bülent Yıldırım hangi takımlıdır kimdir Fenerbahçe Galatasaray maç hakemi Bülent Yıldırım kaç yaşında?
Bülent Yıldırım hangi takımlıdır kimdir Fenerbahçe Galatasaray maç hakemi Bülent Yıldırım kaç yaşında? Süper Lig’de hafta sonu tam bir derbi şöleni yaşanacak. Fenerbahçe, Malatyaspor engelini iki golle geçip şampiyonluk yarışından kopmadığını bir kez daha gösterirken, Galatasaray evinde Konyaspor’u zor da olsa yenip liderliğini sürdürdü. Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maçta Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı yenip puan farkını düşürmek isterken, Fatih Terim ve öğrencileri Kadıköy’den en kötü beraberlikle dönüp puan farkını koruma peşinde. Zirve yarışında tansiyonun bir hayli yükseldiği maçta mücadeleyi yönetecek hakemi merak ediliyordu. 46 yaşındaki FIFA Hakemi Bülent Yıldırım bu sezon 18 maçta düdük çaldı. 77 sarı 4 kırmızı kart çıkaran Yıldırım son olarak Sivasspor’un Antalyaspor’u 4-1 yendiği maçı yönetirken, deneyimli hakem Galatasaray’ın Bursaspor’u 5-0 mağlup ettiği 90 dakikada görev almıştı. Bu sezon Fenerbahçe’nin de bir kez maçını yöneten (Akhisarspor: 1 Fenerbahçe: 0) Bülent Yıldırım, MHK’de Ankara bölgesinden kariyerine devam ediyor. Süper Lig'in 26. haftasıdna oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Bülent Yıldırım görev yapacak. Başakşehir-Beşiktaş maçının hakemi ise Halil Umut Meler.
Bülent Yıldırım hangi takımlıdır kimdir Fenerbahçe Galatasaray derbi hakemi Bülent Yıldırım kaç yaşında nerelidir merak ediliyor. 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk. Ligin üst sıralarını ilgilendiren bir diğer mücadele olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler görev alacak. Yardımcı hakemler Mustafa Emre İyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olurken, 4. hakem Serkan Çınar. Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Sporla gerçek anlamda 11 yaşında tanıştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Atletizm" ve "Futbol" dallarında açtığı Yaz Spor Okulu'na katıldı. İşte merak edilen Bülent Yıldırım kimdir biyografisi nedir sorularının yanıtları haberimizde yerini alıyor.
Bülent Yıldırım kimdir?
Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Sporla gerçek anlamda 11 yaşında tanıştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Atletizm" ve "Futbol" dallarında açtığı Yaz Spor Okulu'na katıldı. Ortaokul ve lisede "atletizm" ve "futbol" takımlarında yer aldı.
Hakem Bülent Yıldırım, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren FIFA tarafından 2. kategori hakemliğe yükseltildi. UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirilmiştir.
HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)
20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler)
17 Mart Cumartesi
13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)
18 Mart Pazar
13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Halis Özkahya)
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)
16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)
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