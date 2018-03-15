Bülent Yıldırım hangi takımlıdır kimdir Fenerbahçe Galatasaray maç hakemi Bülent Yıldırım kaç yaşında?

Bülent Yıldırım hangi takımlıdır kimdir Fenerbahçe Galatasaray derbi hakemi Bülent Yıldırım kaç yaşında nerelidir merak ediliyor. 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk. Ligin üst sıralarını ilgilendiren bir diğer mücadele olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında da Halil Umut Meler görev alacak. Yardımcı hakemler Mustafa Emre İyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu olurken, 4. hakem Serkan Çınar. Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Sporla gerçek anlamda 11 yaşında tanıştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Atletizm" ve "Futbol" dallarında açtığı Yaz Spor Okulu'na katıldı. İşte merak edilen Bülent Yıldırım kimdir biyografisi nedir sorularının yanıtları haberimizde yerini alıyor.

Bülent Yıldırım kimdir?

Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Sporla gerçek anlamda 11 yaşında tanıştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Atletizm" ve "Futbol" dallarında açtığı Yaz Spor Okulu'na katıldı. Ortaokul ve lisede "atletizm" ve "futbol" takımlarında yer aldı.

Hakem Bülent Yıldırım, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren FIFA tarafından 2. kategori hakemliğe yükseltildi. UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirilmiştir.

HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)

20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler)

17 Mart Cumartesi

13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)

16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

18 Mart Pazar

13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Halis Özkahya)

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)

16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)