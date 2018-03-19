Bülent Yıldırım, Soldado'nun 6 maç ceza almasını önledi

Kadıköy'deki mücadelenin ilk yarısında gerçekleşen pozisyonda Soldado, hakem Bülent Yıldırım'a itirazlarda bulunurken birden eliyle Bülent Yıldırım'ın kolunu aşağıya indirdi.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızının penaltı isyanı sırasında hakem Bülent Yıldırım'a fiziki müdahale yapmasının es geçilmesi tecrübeli oyuncuyu minimum 3 olamak üzere 6 maça kadar bir cezadan kurtardı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 36.maddesinde yer alan sportmenliğe aykırı hareketin TFF mensuplarına karşı fiili müdahale içermesinin karşılığı 3 ile 6 maç men.

Bülent Yıldırım'ın bu hareketi kartsız geçmesi büyük bir hata olurken, Soldado'yu da ağır bir faturadan kurtarmış oldu.