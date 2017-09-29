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Bundesliga ekibi Köln, 38 yaşındaki golcü Claudio Pizarro'yu transfer etti

Bundesliga ekiplerinden Köln, 38 yaşındaki Perulu golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, Perulu milli oyuncu Claudio Pizarro'yu kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada,  38 yaşındaki Pizarro ile sezon  sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren tecrübeli golcü,   Köln'ün büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Kalitem ve tecrübemle takımın  bulunduğu şu anki durumdan çıkmasına yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Bundesliga'da bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Köln, 1 puanla son  sırada yer alıyor.

Daha önce Werder Bremen ve Bayern Münih'te forma giyen Perulu oyuncu,  Bundesliga'da toplam 191 gole imza atmıştı. Avrupa kupalarında 30, Peru Milli  Takımı'nda ise 18 gol kaydeden Pizarro, geçen sezon Werder Bremen formasını  giymişti.

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