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Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, teknik direktör Martin Schmidt ile anlaşmaya vardı

Wolfsburg'da, görevine son verilen teknik direktör Andries Jonker'in yerine Martin Schmidt getirildi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Wolfsburg'da, görevine son verilen teknik direktör Andries Jonker'in yerine Martin Schmidt getirildi.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg'un 50 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Schmidt ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar geçerli olacak sözleşme imzaladığı belirtildi. Schmidt'in bu akşam yapılacak antrenmanı yöneteceği kaydedildi.

Martin Schmidt, 2003-2010 yıllarında İsviçre'de Raron ve Thun kulüplerinde görev yapmış, 2010-2015 tarihlerinde ise Almanya'da Mainz 05'in ikinci takımını çalıştırmıştı.

Daha sonra 2017'nin mayıs ayına kadar da Mainz 05'in Bundesliga'daki takımında görev yapmıştı.

Ligde 4. hafta sonunda 4 puanla 14. sırada bulunan Wolfsburg, bugün Jonker ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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