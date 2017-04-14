Sneijder'den yönetime ders! 'Kendinizi zorlamayın, nasılsa herkes parasını alacak'

Jan Olde Riekerink’in ardından göreve gelen teknik direktör İgor Tudor’la bir türlü yıldızı barışmayan Wesley Sneijder, Galatasaray’dan ayrılmak için kulis yaptığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Yakın çevresine dert yanan Hollandalı futbolcunun, “Galatasaray’a severek, isteyerek, büyük başarılar yaşamak için geldim. Çok önemli başarılara da imza attık. Kulübümü çok seviyorum. Formasını giymekten gurur duyduğum kulübümden asla kötü ayrılamam. 1 yıl daha sözleşmem var. Sonuna kadar kalmak istiyorum. Galatasaray’ın menfaatine bir şeyler olur da, kulüp de bunu onaylarsa durumu ancak o zaman gözden geçirebilirim. Ön kapısından girdiğim Galatasaray’ın arka kapısından çıkmam” dediği öğrenildi.

PARA KONUSUNU DERT ETMEDİ

Bu arada Sneijder’in de 3-4 aydır kulüpten parasını alamayan isimler arasında olduğu ortaya çıktı. Ancak Wesley’in, yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Finansal sıkıntıları biliyorum. Kendinizi zorlamayın. Nasılsa herkes parasını alacak. Daha öncelikli işleri halledin” diyerek, alacaklarıyla ilgili sorun çıkarmayacağı yönünde kulübe garanti verdiği belirlendi.

YENGE KAFALARI KARIŞTIRDI

Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau, Hollanda’da verdiği bir röportajda, terör olaylarıyla ilgili olarak, “Bu saldırılar dışarı daha az çıkabilmemize neden oluyor. Riskli bir yerde olmak istemiyoruz. Türkiye’de olanlar Hollanda’da olmuyor. Ailece parklara gidebiliyoruz ama her zaman diken üstündeyiz” ifadelerini kullandı.