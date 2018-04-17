Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı PFDK sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Burak Elmas'ın sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği bildirildi.
(AA)
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