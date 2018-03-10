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Burak Elmas: Problem olsa gereğini yapardım

UEFA toplantısına götürülmeyen Sportif AŞ yöneticisi Burak Elmas, “Yönetimin kararı. Giden ekibin yeterliliği göz önünde bulundurularak böyle bir karar alınmış. Problem olsa gereğini yapardım” diye konuştu.

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Galatasaray’da Sportif AŞ yöneticisi Burak Elmas’ın UEFA görüşmesi için Nyon’a giden heyette yer almaması, ister istemez akıllara “Sorun mu var?” sorusunu getirdi. Elmas, önemli olanın kimin sunum yaptığının değil, doğru sunumun yapılmasının olduğuna dikkat çekti. 

Sunumun hazırlanması aşamasında katkıları bulunduğunu söyleyen Elmas, kendisinin UEFA heyetinde yer almamasıyla ilgili olarak “Yönetimin kararı. Giden ekibin yeterliliği göz önünde bulundurularak böyle bir karar alınmış. Problem olsa gereğini yapardım. Burada önemli olan düzgün bir sunum yapılmasıdır. Yapılan sunumun detayları elbette paylaşılacaktır ama Türk kulüp tarihinde böyle bir sunum hazırlandığını sanmıyorum” diye konuştu.

Elmas böylece kriz iddialarını yalanladı ancak kulüp içinde, Başkan Mustafa Cengiz’le genç idarecinin kimyasının uyuşmadığı iddia ediliyor. Elmas’ın çok istekli ve heyecanlı gelmesine karşın son dönemdeki sessizliği de buna bağlanıyor.

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