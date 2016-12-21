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Burak Yılmaz açıkladı: 'İETT şoförünü...'

Burak Yılmaz İETT şöförüyle tartışması hakkında bir açıklama yaptı...

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Burak Yılmaz, İETT otobüs şöförüyle tartışması hakkında bir açıklama yaptı. Milli futbolcu, otobüs şoförünü şikayet etmediğini açıkladı.
 
İETT şoförü, katıldığı canlı yayında belgesinin iptal edildğini ve işten çıkarılacağını belirtmişti.
 
Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı son açıklama şöyle;
 

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