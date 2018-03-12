Burak Yılmaz: Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim, gidiyor gibi algılanmasın. Biz onunla beraberiz

Trabzonspor'un Akhisarspor'u 3-1 yendiği maçta, 2. golü atan Burak Yılmaz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, Akhisarspor taraftarının kendisine gösterdiği tepkiyi değerlendirirken, ilginç ifadeler kullandı.

İşte Burak Yılmaz'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar...

''Başkan'la dün akşam ağabey gibi oturduk, konuştuk. Gözleri doldu. takımını bu halede seven bir insanın bu halde olması beni üzdü. Bizlerin de suçu var. Başkalarının da vardır ama biz çıktık ve onun için oynadık. Başkan'la beraberiz.''

''Akhisarspor taraftarı 'Hırsız Burak' diyor. Normal, her zaman söyledikleri şey. Bence penaltı.''

''Takımı tebrik ederim. Bizde çok kaliteli ayaklar, klas oyuncular var. Ancak bir türlü kendimizi gösterememenin sıkıntısını çekiyorduk. Camia olarak farklı bir ortamdan geçiyoruz. Bir reaksiyon vermemiz lazımdı. Zor zamanlarda büyük oyuncular devreye girer.''

''Çok başarısız başkanlar var ama sonrasında 2-3 sene başarı yakalayabilenler oldu. Başkanımıza emekleri için teşekkür ederim, gidiyor gibi algılanmasın. Biz onunla beraberiz.'' (Sporx)