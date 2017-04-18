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Trabzonspor Burak Yılmaz'ı 1 yıllığına kiralayacak

Burak Yılmaz için Beijing kulübüyle masaya oturmaya hazırlanan Muharrem Usta, yıldız golcüyü 1 yıllığına kiralamak istiyor.

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Mevcut kadroda Trabzonspor’un sadece iki forveti var; Rodallega ve Dame N’Doye. Bordo-Mavililer yeni sezon öncesi mutlaka çok iyi bir golcüyü daha takıma kazandırmak istiyor.

Hedefteki bir numaralı isim Burak Yılmaz. Akyazı’nın açılışına gelen ve Bordo-Mavili camia ile sıcak ilişkilerini sürdüren Burak ile önümüzdeki günlerde ilk görüşme yapılacak. Başkan Muharrem Usta’nın, Çin’de Beijing Guoan forması giyen milli forvetle telefonda konuşacağı ve teklifte bulunacağı öğrenildi.

Burak dönmeye sıcak bakarsa, maddi konuları görüşmek üzere Beijing Guoan kulübünün kapısı çalınacak. Orada yıllık 6 milyon Euro kazanan Burak konusunda Trabzonspor’un kafasındaki formül, ücretinin yarısını ödemek ve 1 sezonluğuna yıldız ismi kiralamak. 

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