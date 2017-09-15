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Burak Yılmaz en az 3 hafta yok

Trabzonspor'da deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı öncesi Burak yılmaz'dan kötü haber geldi!

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Trabzonspor'da  BurakYılmaz şoku yaşanıyor. 2. hafta oynanan FBahçe maçında sakatlanan Yılmazın sadece 1 hafta dinlendikten sonra Hırvatistan ile Gençlerbirliği müsabakalarında oynamasının ardından sakatlığı nüksetti.

32 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin 3 hafta süreceği belirtildi. Burak'ın Başakşehir, Alanyasspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamama riskini gündeme taşındı.

(Akşam)

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