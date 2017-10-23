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Burak Yılmaz Galatasaray maçında yok

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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Trabzonspor'da MR'ı çekilen ve arka adalesinde sorun tespit edilen Burak Yılmaz, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

(TRT SPOR)

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