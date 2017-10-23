Burak Yılmaz Galatasaray maçında yok
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Burak Yılmaz, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da MR'ı çekilen ve arka adalesinde sorun tespit edilen Burak Yılmaz, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
(TRT SPOR)
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