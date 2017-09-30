Burak Yılmaz iddialı konuştu: Beşiktaş'a gol atmak istiyorum, atacağım da

Beşiktaş'ı yeneceklerini belirten Burak Yılmaz, "Hiçbir takım yenilmez değildir. Beşiktaş maçını kazanırsak çok değerli bir galibiyet elde edeceğimiz kesin. Bu yüzden yeneceğiz diyorum. Beşiktaş'a gol atmak istiyorum atacağım da... Onlar şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar alıyorlar. Biz ise biraz sıkıntılı bir süreçteyiz ama 3 puan alıp artık biz de düzlüğe çıkmak istiyoruz. Camiamızın böyle büyük bir galibiyete ihtiyacı var" dedi.

''ALANYA MAÇINI UNUTTUK''

3-0 öndeyken 4-3 yenildikleri Alanyaspor faciasını tamamen unuttuklarını da belirten Burak Yılmaz, "kötü günleri geride bırakıp Beşiktaş galibiyeti ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Kişisel olarak ben performans anlamında kendimi çok iyi hissediyorum. Maçta mağlup duruma da düşebiliriz ama kesinlikle dağılmadan kontrollü oynayıp gereğini yapmalıyız. Gerçekten iyi ve güçlü bir takımız. Alanya maçında iş kazası oldu, biz dersimizi aldık. Trabzonspor'a gönül verenler üzülmesinler Beşiktaş maçında gereği yapılacak. Artık üzmek ve üzülmek istemiyoruz" diye konuştu. Öte yandan idmanda dizinden sakatlanan Burak Yılmaz'ın önemli bir probleminin olmadığı kaydedildi.

Haberturk