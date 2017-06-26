Burak Yılmaz Jiangsu Suning maçında rakip futbolcuya tokat attı ve kırmızı kart gördü

Burak Yılmaz'dan olay hareket! Çin Süper Ligi'nde oynanan Beijing Guoan - Jiangsu Suning maçının 90. dakikasında saha bir anda karıştı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 90. dakikada rakip takım Jiangsu Suning takımının Çinli futbolcusuna tokat atıp kırmızı kart gördü.

Burak Yılmaz'ın ilk 11 başladığı maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de benzer bir olay yaşanmış ve Shanghai SIPG'in Brezilyalı oyuncusu Oscar, rakibinin üstüne topu sert bir şekilde fırlatmıştı. Oscar, yaptığı hareketin ardından Çin Futbol Federasyonu tarafından 8 maç ceza almıştı. (Sporx)