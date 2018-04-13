Burak Yılmaz kimdir son dakika transfer haberleri Burak Yılmaz kaç yaşında nereli

Burak Yılmaz son dakika transfer haberleri merak ediliyor. Ayrıca Burak Yılmaz kimdir kaç yaşında nereli?Burak Yılmaz Beşiktaş ile anlaştı mı? sorusunun yanıtını ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Beşiktaş transfer harekatına erken başladı. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş eski öğrencisi Burak Yılmaz için istekli. Beşiktaş'ta gelecek sezon için ilk transfer yine forvete yapılacak gibi. Bu doğrultuda hedefin Trabzonsporlu Burak Yılmaz olduğu hatta ilk temasta hem kulüp hem oyuncudan olumlu yanıt geldiği iddia edildi. Beşiktaş'ta gündem transfer! Siyah beyazlı takımın transfer çalışmaları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı! Sezonun bitmesine ve transfer döneminin başlamasına belki daha çok var ama devler, planlarını şimdiden yapmaya başladı. Sezonun ilk bombasını ise Beşiktaş'ın patlatacağı ortaya çıktı. İşte Burak Yılmaz son dakika transfer haberleri ve kimdiri ile ilgili merak edilenler..



MALİYETİ ÇOK YÜKSEK



Şimdi ise şartlar özellikle ekonomik olarak daha müsait durumda. Çünkü göreve yeni gelen Trabzonspor Yönetimi, her fırsatta ağır ekonomik şartlardan şikayet ediyor ve maliyeti yüksek futbolcuların satılabileceğini paylaşıyor. Yılda 3 milyon 250 bin Euro kazanan (16 milyon TL) Burak Yılmaz'ın da kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı da gelen haberler arasında.



BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK



Bu sezon 22 maçta 22 golü bulunan ve krallık yarışına devam eden Burak Yılmaz için Trabzonspor'un makul bir bonservis bedeli belirleyeceği, 32 yaşındaki futbolcunun da Bordo-Mavili ekipten alacağı rakamlara Beşiktaş'a imza atacağı gelen haberler arasında. En kısa zamanda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Trabzonspor'un yeni patronu Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geleceği ifade edildi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE DOĞMUŞTU



Burak Yılmaz, Eskişehir'den Gökhan Ünal'ın bonusu olarak geldiği Trabzonspor'da adeta yeniden doğmuş ve gol krallığı yaşadıktan sonra önce Galatasaray'ın ardından da Çin'in yolunu tutmuştu. (Fanatik)







BURAK YILMAZ KİMDİR?



Burak Yılmaz, 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.



Futbola 2000 senesinde Antalyaspor altyapısında başlayan Yılmaz, ilk profesyonel sözleşmesini de 2003 senesinde aynı takımla imzaladı.



3 sezon formasını giydiği Antalyaspor'da 70 maçta forma şansı bulan Yılmaz, 17 golle takımına katkıda bulundu.



2003-06 yılları arasında Antalyaspor'da oynadığı oyunla ülke genelinde tanınmaya başlayan forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 14 Haziran 2006 tarihinde Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer oldu.



Buradaki ilk sezonunda, takım olarak 2006 Türkiye Süper Kupası'nı kazandılar. 2007 senesinde de Türkiye Kupası'nın kazanmasında etkili rol oynayan Yılmaz, 2006-08 sezonunda forma giydiği Beşiktaş'ta 39 maça çıktı ve 6 gol buldu.



2008 senesinde kısa süreliğine Manisaspor'da oynadı. Aynı sene Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sadece 6 maçta forma giydiği Fenerbahçe'den 2010 senesinde Trabzonspor'a transfer edilen Yılmaz, 2010-12 arasında oynadığı oyunla Karadenizli taraftarlar için efsaneleşti.



Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayıyla Trabzonspor'lu olan Yılmaz, böylelikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından dört büyüklerin üçünde forma giymiş oldu. 15 Şubat 2010 tarihinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son 15 dakika oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı.



26 Şubat'ta ise ilk golünü ise eski takımı Antalyaspor'a attı.



2010 senesinde Türkiye Kupası, yine aynı sene Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da çıktığı 75 maçta tam 55 gol ile kazanılan kupalarda büyük pay sahibi oldu ve adeta takımını sırtladı.



Bu performansıyla büyük kulüplerin dikkatini tekrar çekmeye başlayan Burak Yılmaz, senesinde Galatasaray'a transfer oldu ve böylece dört büyük kulüplerin hepsinde forma giydi.



2012-16 yılları arasında Galatasaray ile tam 7 kupa kazandı. 2013 ve 2015 senelerinde Süper Lig Şampiyonluğu, 2014 ve 2015 senelerinde Türkiye Kupası, 2012, 2013 ve 2015 senelerinde ise Türkiye Süper Kupası kazanan Galatasaray'a 105 maçta 65 gol atarak katkıda bulundu.



2016 senesinde Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer oldu. Bir sezon formasını giydiği takımdan 2017 senesinde ayrılırken 28 maçta 19 gol bulmuştu.



2017 senesinde eski takımı Karadeniz ekibi Trabzonspor'a geri dönen Burak Yılmaz, 2006 senesinden bu yana da Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.







Bireysel Başarıları:



Futbol Plus Dergisi Yılın Forvet Oyuncusu (3): 2011, 2012, 2013



Futbol Plus Dergisi Yılın Futbolcusu (1): 2013



Süper Lig gol kralı (2): 2012 (33 Gol), 2013 (24 Gol)



Türkiye Futbol Adamları Derneği Yılın Futbolcusu (1): 2012



Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi oyuncusu (1): 2013



Goal.com Dünyanın en iyi 20.futbolcusu



Türkiye Kupası finallerinde hat trick yapan futbolcu (REKOR).



2015: Maçın adamı Türkiye Kupası Finali



TSYD - Lassa Yılın En Sağlam 11'i (1): 2015



Türkiye'de Yılın Takımı (1): 2015