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Burak Yılmaz: Kimsenin kimseden ne eksiği, ne fazlası var

Burak Yılmaz, Yeni Malatyaspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunurken bir de sakatlık itirafı yaptı.

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Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, kötü performans sergilediklerini dile getirirken, bir de sakatlık itirafında bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın maç sonu açıklamaları:

''Çok üzgünüz. Ne olup bittiğini bir türlü anlamıyoruz. Suçu kimsede aramıyoruz. En büyük suç, hata bizimdir. Sezona iyi başladık sonra ne olduysa işler kötü olmaya başladı. Ayaklarımız yere basmalı. Kimsenin kimseden ne eksiği, ne fazlası var. Bu duruma biz getirdik, toparlayacaklar da bizleriz. Şimdi bir hoca değişikliği oldu. Bireysel olarak çok iyi oyuncularımız var ama takım olmak çok başka bir şey. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bir şekilde toparlayacağız, nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama toparlayacağız.''

''Sakatlığım var. Bugün arka adalemde biraz sıkıntım oldu. Arka adalemde bir şey oldu. Arka adalenin toleresi yoktur, bunu herkes bilir. Arka adalenin dönüşü 2-3 haftadır.''

Sporx

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