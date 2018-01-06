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Burak Yılmaz korkuttu

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Trabzonspor, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı.

İdmana, dün akşam kampa gelen yabancı futbolcular Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Fabian Castillo da katıldı. Bu 7 futbolcuya, yan sahada takımdan ayrı çalışma programı uygulandı.

Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve koşu ile başladığı antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Çift kale maçta Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadelede yerde kalan Burak Yılmaz, teknik heyeti korkuttu.

Acı içinde yerde kalan Burak'a sağlık ekibi hemen müdahale etti. Tüm oyuncuların yanına gittiği Burak, tedavisinin ardından idmana devam edebildi. 

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