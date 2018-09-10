Burak Yılmaz: Paramı istemek suç mu?
Başkasının alacağını istemediğini, hak ettiği parayı talep ettiğini belirten Trabzon’un starı, “Üzerimden algı operasyon yapılıyor. Ödeme gerçekleşmez yine aynı yola başvuracağım” diye konuştu.
- StarSpor
İŞİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM
Hak ettiğim bir parayı istemem suç mu? Gönderdiğim ihtarnameden kulübün haberi var. Zaten aynı dilekçe hem
Türkiye Futbol Federasyonu’na hem de Trabzonspor Kulübü’ne gidiyor. Üzerimden algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Bu her futbolcunun yapması gereken bir şey. Ödeme yapılmazsa yine aynı yola başvuracağım. Benim işim sahada futbol oynamak. İşimi yapmaya devam edeceğim.”
İŞİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM
Burak Yılmaz sakatlığı ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Tamamen iyileşmeden oynamayı düşünmüyorum.
Hem verimli olamam hem de yeniden sakatlanma riskini göze alamam.” Türkiye’de en çok kazanan yerli oyuncu
konumunda olan golcü, 3 yılda Trabzonspor’dan 10 milyon 650 bin euro kazanacak. Bu arada dünü izinli olarak
geçiren Bordo-Mavililer Alanya maçı için çalışmalara bugün başlayacak.
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