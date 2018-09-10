Burak Yılmaz: Paramı istemek suç mu?

KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor’da Burak Yılmaz depremi sürüyor. 860 bin liralık alacağı için Trabzonspor’a ihtarname çekip Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayette bulunan Bordo-Mavililer’in kaptanı Burak Yılmaz nihayet suskunluğunu bozdu. Ünlü golcü, “Başkasının parasını istemedim. Hak ettiğim parayı talep ettim” dedi ve şöyle devam etti:

İŞİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM

Hak ettiğim bir parayı istemem suç mu? Gönderdiğim ihtarnameden kulübün haberi var. Zaten aynı dilekçe hem

Türkiye Futbol Federasyonu’na hem de Trabzonspor Kulübü’ne gidiyor. Üzerimden algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Bu her futbolcunun yapması gereken bir şey. Ödeme yapılmazsa yine aynı yola başvuracağım. Benim işim sahada futbol oynamak. İşimi yapmaya devam edeceğim.”

İŞİMİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM

Burak Yılmaz sakatlığı ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Tamamen iyileşmeden oynamayı düşünmüyorum.

Hem verimli olamam hem de yeniden sakatlanma riskini göze alamam.” Türkiye’de en çok kazanan yerli oyuncu

konumunda olan golcü, 3 yılda Trabzonspor’dan 10 milyon 650 bin euro kazanacak. Bu arada dünü izinli olarak

geçiren Bordo-Mavililer Alanya maçı için çalışmalara bugün başlayacak.