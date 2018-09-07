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Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki alacakları için TFF'ye başvurdu

Trabzonspor´un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro´luk alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) başvurdu.

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Sezon başı transfer döneminde Beşiktaş´a gitmesi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, bordo mavili kulüpten 800 bin Euro´luk alacağının Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla tahsilini istedi.

HACISALİHOĞLU: "BURAK, TRANSFER DÖNEMİNİN ARDINDAN TFF´YE BAŞVURDU"

Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz´ın 800 bin Euro alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu´na müracaat ettiğini belirterek, "Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu´na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık. Bugün milli maç var, sonrasında bakacağız" dedi.

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