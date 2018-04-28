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Burak Yılmaz Trabzonspor'dan ayrılacağını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da Burak Yılmaz maç sonu ayrılık sinyali verdi.

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Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da Burak Yılmaz maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

"Karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem"

"4 haftadır karnımda bir sakatlığım var, uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar oynama diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Herkes bir şeyler söylüyor, çok umurumda değil."

"Yönetimle sezon sonu konuşacağız"

"Transfer teklifleri alıyorum diye devre arasında da söyledim. Yine de var. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle sezon sonu konuşacağız, belki de gitmek daha doğru."

"Gitmem doğru olandır"

"Gelmem doğru olandı fakat belki şimdi de gitmem doğru olandır. Başkanımız maliyetli oyunculardan söz ediyor. Sezon sonu oturup görüşeceğiz."

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