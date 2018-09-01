Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür kadroda yok

TRTSpor'un geçtiği son dakika bilgisine göre; Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-Mavili ekipte Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür dev maçta forma giyemeyecek.