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Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür kadroda yok

Trabzonspor'da Abdülkadir ve Burak Yılmaz Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

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TRTSpor'un geçtiği son dakika bilgisine göre; Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo-Mavili ekipte Burak Yılmaz ve Abdülkadir Ömür dev maçta forma giyemeyecek.

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