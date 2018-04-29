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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 31 haftada 55 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı da 8 gol kaydetti.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bu iki oyuncu attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi.
 
Ligin geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran bordo-mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti.
 
Takımlarının en golcü iki oyuncusu olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı.
 
Daha çok yabancı oyuncuların gollerde söz sahibi olduğu ligde, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 56.36'sını attı.
 
- 49 puanın 42'sine katkı sağladılar
 
Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı.
 
Bordo-mavililer, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gol kaydettiği 19 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 42 puanı hanesine yazdırdı.
 
Karadeniz ekibi, Antalyaspor (2), Atiker Konyaspor, Galatasaray, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı.
 
Fenerbahçe (2), Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ile berabere kalan bordo-mavili takım, tek mağlubiyetini sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-3'lük skorla aldı.

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