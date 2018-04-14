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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi.

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Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan Burak  Yılmaz ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı'nın Osmanlıspor maçında  takımda yer alabilecekleri bildirildi.

Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan  Burak Yılmaz'ın takımla çalışmalara başladığı ve oynayabileceği belirtildi.

Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı  antrenmanları tamamlayamayan Yusuf Yazıcı'nın da iyileştiği ve takımda yer  alacağı öğrenildi. Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.

Karadeniz ekibinde, Okay Yokuşlu cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle   Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Dünkü çalışmada sakatlanan Castillo'nun da  oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Ankara'da yönetim toplantısı

Trabzonspor'da 7-8 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun  ardından göreve başlayan yönetim kurulu, Ankara'da toplanacak.

Olağanüstü genel kurulun ardından dün Trabzon'a gelerek teknik heyet  ve futbolcularla görüşme yapan Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim  kurulunun, Osmanlıspor maçı öncesi başkentte toplanarak görev dağılımını  gerçekleştireceği belirtildi.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, Osmanlıspor maçı için yarın başkente gidecek.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğle saatlerinde  tarifeli uçakla Ankara'ya hareket edecek.

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