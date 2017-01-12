Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Podolski harika bir futbolcu ama...'

Adı son dönemlerde Beijing Guoan ile anılan Galatasaray'ın yıldızı Podolski için Çin ekibinin sportif direktöründen yalanlama geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken Lukas Podolski'nin akıbetinin ne olacağı da merak ediliyor.
 
Goal Çin'in edindiği bilgilere göre Çin ekibi Beijing Guoan'ın sportif direktörü Shao Jiayi, Çin basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada Podolski'nin harika bir futbolcu olduğunu ancak onu transfer etmek gibi bir niyetleri olmadığını belirterek, ''Podolski çok iyi bir oyuncu ancak bizim transfer hedefimiz değil. Bütün bu söylentilerin nereden çıktığını düşünüyoruz ve kafamız karışıyor'' ifadelerini kullandı.
 
Futbolculuk döneminde 9 sene boyunca Bundesliga'da top koşturan 36 yaşındaki sportif direktör, ''Almanya'daki birçok kişiden Podolski transferiyle alakalı sorular alıyorum. O, gerçekten takdir ettiğim bir futbolcu fakat kulübümüz onunla ilgilenmiyor'' şeklinde konuştu.
 
Levent Nazifoğlu daha önce yaptığı açıklamada Podolski'te Beijing Guoan'dan teklif geldiğini ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili olarak Podolski'nin kararını bekleyeceklerini bildirmişti.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Şaşırtan ülke sınırları

Şaşırtan ülke sınırları

Ev kredisi ödemek yerine kendi evini inşa etti

Ev kredisi ödemek yerine kendi evini inşa etti

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA