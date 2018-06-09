Burak Yılmaz'ın serbest kalma bedeli 5 milyon euro
Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in transfer listesinde yer alan Burak Yılmaz'ın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, indirim yapılması halinde milli futbolcuyu kadrosuna katacağı öğrenildi.
Mali sorunlarla boğuşan Trabzonspor’da takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Burak Yılmaz için belirlenen bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Fırtına’nın, geçen sezon forma giydiği 25 maçta 23 gol, 3 asistle takımı sırtlayan 32’lik golcüyü, Çin Kulübü Beijing Guoan’a ödenen bonservis bedelinden daha aşağıda bir fiyata satmak istemediği ifade edildi.
Kral için daha önce girişimlerde bulunan Beşiktaş’ın bonservis bedelinde indirime gidilmesi halinde yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyeceği bildirildi.
(Habertürk)
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