Burak Yılmaz'ın serbest kalma bedeli 5 milyon euro Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in transfer listesinde yer alan Burak Yılmaz'ın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, indirim yapılması halinde milli futbolcuyu kadrosuna katacağı öğrenildi.