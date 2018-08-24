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Burhan Eşer, Osmanlıspor'da!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, tecrübeli futbolcu Burhan Eşer'i kadrosuna kattı.

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Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu Büyükşehir  Belediye Erzurumspor'da geçiren 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1  yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı. Burhan, Osmanlıspor'un bugün yapılan antrenmanında da yer aldı.
 
Osmanlıspor, ligin 3. haftasında deplasmanda yapacağı Balıkesirspor  Baltok maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay  yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana, ısınmaya yönelik  koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda çeşitli pas  organizasyonları, taktik çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.
 
Adalesinde hafif ağrısı bulunan Payam, tedbir amaçlı olarak antrenmana  katılmazken, Numan Çürüksu ve Sokol takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
 
Diğer yandan, tedavisi devam eden Engin Bekdemir ise antrenmanın ilk  bölümünde takımla birlikte çalışırken, sonraki bölümde çalışmalarını takımdan  ayrı fizyoterapist gözetiminde sürdürdü.
 
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor Baltok maçı  hazırlıklarını tamamlayacak.

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