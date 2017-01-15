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Burkina Faso ile Kamerun yenişemedi!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Burkina Faso ile Kamerun karşı karşıya geldi.

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Karşılaşmanın 35. dakikasında Benjamin Moukandjo ile Kamerun 1-0 öne geçmeyi başardı ve ilk yarı 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Burkina Faso, 75. dakikada Bakary Kone'nin pasını Issoufou Dayo gole çevirdi ve skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Burkina Faso'da Karabükspor'un futbolcusu Abdou Razack Traore 74 dakika sahada kaldı ve yerini Jonathan Zongo'ya bıraktı.

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