Burkina Faso ile Kamerun yenişemedi!
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Burkina Faso ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Benjamin Moukandjo ile Kamerun 1-0 öne geçmeyi başardı ve ilk yarı 1-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Burkina Faso, 75. dakikada Bakary Kone'nin pasını Issoufou Dayo gole çevirdi ve skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Burkina Faso'da Karabükspor'un futbolcusu Abdou Razack Traore 74 dakika sahada kaldı ve yerini Jonathan Zongo'ya bıraktı.
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